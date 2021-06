Neue Coronaschutz-Verordnung – Hoffnungsschimmer für Clubbetreiber

Club- und Diskothekenbetreiber sahen sich zuletzt in großen Nachteilen. Hygienekonzepte wurden abgelehnt, weil eine Maskenpflicht vorausgesetzt wurde. Auch hier gibt es Neuerungen. Eine Testpflicht kann demnach ab sofort ausreichend sein. Die Gesundheitsministerin appelliert weiterhin an die Bewölkerung das Impfen und besonders die Zweitimpfung nicht zu ignorieren. Kürzlich ergab eine Stichprobe des DRK Sachsen, dass fast 7.000 Zweitimpftermine in einer Woche im Juni nicht wahrgenommen worden sind.