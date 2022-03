Neue Fahrradspuren für Innenstadtring

Seit diesem Montag werden auf dem Innenstadtring neue Fahrradspuren markiert. Auf dem Dietrichring wird es somit in naher Zukunft enger für den Autoverkehr. In den nächsten Wochen wird zunächst auf der äußeren Autofahrspur von der Bosestraße bis zur Straße Alter Amtshof eine Fahrradspur entstehen. Das teilte die Stadt Leipzig mit. Hinter der Kreuzung Martin-Luther-Ring/Karl-Tauchnitz-Straße soll die Fahrradspur ebenfalls für ein kurzes Wegstück fortgesetzt werden. Als nächstes werde eine Radspur auf der inneren Fahrspur vor dem Neuen Rathaus bis zum Museum in der Runden Ecke markiert. Zusätzlich zur normalen Markierung sollen die Spuren zur besseren Erkennung grün eingefärbt werden, so die Stadt. An gefährlichen Stellen, an denen Fahrräder und Autos weiterhin im Mischverkehr fahren müssen, sollen zudem neue Radpiktogramme - sogenannte "Sharrows" - eingeführt werden.

"Wir nehmen es mit der Verkehrswende in Leipzig ernst und zeigen nun auf diesem Ringabschnitt, dass der Straßenraum allen Verkehrsteilnehmern gehört. Die Dominanz des Autos wirkt hier aus der Zeit gefallen", so Oberbürgermeister Burkhard Jung. Die Maßname war schon seit Anfang des Jahres geplant.

Quelle: dpa