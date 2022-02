Neue Gebühren für Flugverkehr

Das sächsische Wirtschaftsministerium prüft nun die neue Entgeltordnung, welche Nachtflüge höher besteuern soll. Zahlreiche Bürgerinitiativen in ganz Leipzig setzen sich dafür ein, den nächtlichen Frachtflugverkehr zu verringern, da gerade dieser mit meist veralteten und oft sehr lauten Maschinen geflogen wird. Außer Nachtzuschlägen sollen in diesem Antrag auch gewichts-, lärm- und emissionsabhänige Komponenten enthalten sein, so ein Sprecher der MitteldeutschenFlughafen AG.