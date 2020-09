Neue Gedenkstätte soll an KZ Sachsenburg erinnern

Der Historiker Mikola Borovic hat sich intensiv mit der Geschichte des Konzentrationslagers Sachsenburg beschäftigt. Tatsächlich erinnert kaum mehr was an den geschichtsträchtigen Ort. Lediglich Schießscheiben, alte Fotos und einige Überbleibsel im ehemaligen Gefangentrakt erinnern an die unheilvolle Vergangenheit der Stätte. Dabei gilt Sachsenburg als einer der Vorläufer für Konzentrationslager wie Buchenwald, Dachau oder Bergen Belsen.

An die Geschichte des KZ soll also zukünftig eine Gedenkstätte erinnern. Die Abgabefrist für den Ideenwettbewerb läuft bis Ende Oktober. Im Dezember soll die Jurysitzung stattfinden und ein Siegerentwurf feststehen. Bis zur Realisierung werden dann wohl noch einige Jahre vergehen. Bis dahin will die Stadt Frankenberg jedoch eine Interimsgedenkstätte in einem Gasthaus auf dem Gelände einrichten. Die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant.