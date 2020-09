Neue Kita lässt Tagesplätze in Taucha auf 1.000 steigen

Meier wies zudem darauf hin, dass mit der Erweiterung und dem Umbau der St. Moritz-Kindertagesstätte im ersten Quartal 2021 weitere 45 Betreuungsplätze in Taucha zur Verfügung stehen würden. „Damit kommen wir bis zum Jahr 2023 hin. Dann geht der zur Kita umgebaute Bowlingdschungel in Betrieb, sodass wir dann erstmals in der Lage sind, Plätze für den prognostizierten, weiter steigenden Bedarf vorhalten zu können“, sagte der Bürgermeister. Sechs Monate nach dem Richtfest am 28. Februar sei die neu festgelegte Bauzeit trotz einiger Hürden exakt eingehalten worden, teilte die Stadtverwaltung mit.