Neue Leipzig-Kita für Südost

In der Holzhäuser Straße 50 wurde am Mittwoch die fünfte Leipzig-Kita eröffnet. Nach Baubeginn im Dezember 2018 ist die Kita im Stadtgebiet Südost nun an den Träger, den DRK Kreisverband Leipzig-Stadt e.V. übergeben worden. Das teilte nun die Stadt mit. Die für knapp fünf Millionen Euro gebaute Einrichtung ist eine von vieren, die im Stadtbezirk Südost innerhalb des Projekts "Leipzig-Kita" entstehen. Zwei weitere sind bereits fertiggestellt,eine befindet sich im Bau. Dies entlastet den Bezirk, in dem der Bedarf laut dem Leiter des Amts für Jugend, Familie und Bildung, Dr. Nicolas Tsapos, besonders stark zugenommen hat.