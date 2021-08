Neue Leitung für Gesundheits- und Ordnungsamt

Leipzig soll eine neue Leiterin für das Gesundheitsamt und einen neuen Leiter für das Ordnungsamt erhalten. Oberbürgermeister Burkhard Jung schlug in seiner Dienstberatung dem Stadtrat zwei Kandidaten vor. Für die leitende Position des Ordnungsamtes wurde von ihm Matthias Laube vorgeschlagen. Dieser ist derzeit Projektleiter des sachsen-anhaltinischen Ministeriums für Inneres und Sport. Für die Leitung des Gesundheitsamtes soll Constanze Anders in Frage kommen. Sie ist aktuell die Leiterin des Sachgebiets für Infektionsschutz und der Impfstelle in der Abteilung Hygiene des Gesundheitsamtes Leipzig. Damit folgt der Oberbürgermeister den entsprechenden Abstimmungen der Auswahlkommissionen. Die Stellen sollen zum 1. Januar 2022 besetzt werden. Die abschließende Entscheidung wird die Ratsversammlung voraussichtlich in ihrer Sitzung im Oktober dieses Jahres fällen.