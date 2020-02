Neue Leitungen für das Schullandheim

Jetzt wurde der Plan für die Entwässerung weiterentwickelt und den aktuellen Bedürfnissen angepasst. In diesen Plänen musste auch der Denkmalschutz des Küchwaldparks berücksichtigt werden. Daher wird die neue Entwässerungsstraße entlang der vorhandenen Wege gebaut. Diese Leitung wird vom Schullandheim bis zum Bestandskanal in Höhe des Lokschuppens der Parkeisenbahn verlaufen. Mit einem speziellen Verfahren können Abschnitte der Leitungen ohne größeren Aushub verlegt werden. Durch die Verlegung in geschlossener Bauweise sind nur kleinere Baugruben nötig. Für die Start und Zielgruben sind maximal fünf Baugruben nötig. Bäume müssen deshalb nicht gefällt werden. Nur einige Sträucher müssen für die Arbeiten gestutzt werden.