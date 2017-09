Neue Location, neues Programm – Sarrasani ist zurück

Dresden – Am Mittwoch bezog Sarrasani offiziell das neue Veranstaltungsgelände am ELBEPARK Dresden. Erster Anlaufpunkt für Besucher ist dabei die Vorverkaufsstelle direkt an der Spielstätte, die künftig auch ganzjährig genutzt wird. Im Oktober starten die Aufbauarbeiten für das große Chapiteau und die neue Dinnershow „Elements III“, welche am 24. November 2017 ihre Premiere feiert. Neben den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde integriert Magier André Sarrasani mit Akrobatik, Illusion und Komik auch die Galaxie in die Welt der faszinierenden Gegensätzlichkeiten. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim Online-Ticketpartner etix.

Bereits in der letzten Septemberwoche ist André Sarrasani mit einem Kurzprogramm im Rahmen der „Sarrasani-Schnuppertage“ an insgesamt drei Tagen im ELBEPARK Dresden zu erleben. Am 27., 28. und 29. September sind jeweils drei Auftritte geplant. André Sarrasani, Geschäftsführer der Sarrasani Entertainment GmbH: „Zunächst möchte ich für das Engagement und Vertrauen einen großen Dank an das Team des ELBEPARKs Dresden richten. Wir finden auf dem Gelände einen perfekten Rahmen vor. Das Gelände beziehen zu können und somit den nächsten Schritt in unseren Vorbereitungen auf die neue Spielzeit zu gehen, steht für den Beginn einer neuen Etappe und motiviert noch einmal zusätzlich. Ab sofort haben unsere Besucher einen festen Anlaufpunkt.“

Gordon Knabe, Center-Manager ELBEPARK Dresden: „Wir freuen uns, mit Sarrasani eine traditionsreiche Marke auf unserem Gelände begrüßen zu dürfen und unterstützen André Sarrasani und sein Team sehr gern. Sarrasani ist für uns jedoch nicht nur ein Mieter. Gemeinsam werden wir verschiedene Aktionen auf die Beine stellen und somit im gesamten ELBEPARK für die neue Show werben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“