Neue Märkte und Wohnungen – Das sind die Pläne vom Konsum Leipzig

Im Supermarkt einkaufen gehen - Was sonst eine alltägliche Aufgabe war, wurde in Corona-Zeiten mitunter zur Jagd nach Toilettenpapier und haltbaren Lebensmitteln. Mittlerweile hat sich das Einkaufsverhalten der Sachsen wieder normalisiert. Nur der Mundschutz weist in der Regel auf die Ausnahmesituation hin. Zum 01. Juli soll das Einkaufen im Supermarkt günstiger werden, bis Ende des Jahres wird die Mehrwertsteuer auf 16% gesenkt. Im Konsum Leipzig soll dies direkt an die Kunden weitergegeben werden, wie Vorstand Michael Faupel erklärt.

Der Konsum blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Über 15 Millionen Mal gingen in den Filialen der Genossenschaft Waren über die Ladentheke, mit einem Umsatzplus von über 10 Prozent. Ziel für dieses Jahr soll es sein weiter kräftig zu investieren und das nicht nur in den Ausbau der Märkte, sondern auch in Immobilien. An drei Standorten errichtet die Supermarktkette Neubauten und will sich damit ein zusätzliches Standbein schaffen.