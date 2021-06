Neue Messebrücke für Leipzig

Bereits 2016 stand hier schon die alte Brücke. Angesichts ihres hohen Alters von mehr als 100 Jahren war sie in einem schlechten Zustand und wurde daher erneuert. Mit ihren Maßen von genau 18 Metern und 13 Zentimeter soll an die Völkerschlacht 1830 erinnert werden. Ebenso sollen auch die Bereiche rund um die Messebrücke in den kommenden Jahren saniert werden. Die Kosten belaufen sich dabei, zusammen mit dem Neubau, auf 10,7 Millionen Euro.