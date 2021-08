Neue Regel für Parken am Schillerplatz

Dresden - Das Parken am Schillerplatz ist ein regelrechter Krimi! Nachdem die Stadt Poller auf der Fläche am Blauen Wunder aufgestellt hat, kann man nun auf der Straße Am Schillergarten Kurzzeitparken. Ein entsprechendes Verkehrszeichen hat das Straßen- und Tiefbauamt an der Einmündung Am Schillergarten aufgestellt.