Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist wieder in den sächsischen Regionen unterwegs. Am Mittwochabend traf er sich mit Chemnitzern im Stadion Chemnitz. Es ging um verschiedenste Themen von Bildung über Sicherheit bis zu Umwelt. Am Mittwoch lädt Kretschmer in die Staatskanzlei in Dresden zum Austausch ein. Damit schließt die zweite Runde der Sachsengespräche, die damit in allen Landkreisen und kreisfreien Städten ein zweites Mal Station gemacht hat.