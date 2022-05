Neue sächsische Kampagne lädt in das Fahrradland Sachsen ein

Die Kampagne „RAD MAL“ wird den Sommer über in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt laufen. Als Einladung in das Fahrradland Sachsen. Sowohl klassisch auf der Kampagnenseite, auf digitalen und analogen Großflächen, Postkarten und anmontierten Werbeflächen an Diamant-Fahrrädern aber auch als Podcast und Fahrradmagazin.

Der Podcast „RAD MAL – der Fahrrad-Podcast von 'So geht sächsisch'“ ist ab sofort abrufbar. Ebenso die Magazine, welche in ausgewählten Fahrradläden, über den ADFC und bei gezielten Promotion-Aktionen in Berlin, München und Frankfurt verteilt werden.