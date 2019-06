Neue Schwimmhalle Ost: Drei Entwürfe im Finale

Insgesamt haben 14 Architekturbüros am Wettbewerb teilgenommen. Ab Freitag sind alle Ideen und Entwürfe für drei Wochen im Stadtbüro am Burgplatz ausgestellt. Die Jury bestand aus acht Fach- und sieben Sachpreisrichtern unter dem Vorsitz von Prof. Ing. Andreas Wolf (HTWK Leipzig). Sie entschieden sich für die Entwürfe der gmp Generalplanungsgesellschaft mbH (1. Preisträger, Berlin), der SERO Architekten (2. Preisträger, Leipzig) und des Büros Czerner Göttsch Architekten (3. Preisträger, Hamburg). "Wir sind guter Dinge, dass wir in den nun folgenden Verhandlungen mit den drei Finalisten am Ende die beste Lösung herausarbeiten und letztendlich realisieren können", sagt Joachim Helwing, Technischer Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder.