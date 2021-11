Neue Sozialstation in Dresden Gorbitz

Auf 300qm Gewerbefläche ist im Zuge der Sanierung des Hochhauses am Amalie-Dietrich-Platz Wohnraum speziell für die Bedürfnisse im Alter entstanden. In den insgesamt 208 Wohnungen im Erdgeschoss sollen die künftigen Mieter alle ambulanten Pflegedienstleistungen der AWO in Anspruch nehmen können, beispielsweise medizinische Behandlungspflege wie Medikamentengabe oder Hilfe bei der Haushaltsführung.

Der Bedarf nach seniorengerechtem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum steigt, so Thomas Pallutt, Geschäftsführer der AWO Sachsen. „Wir möchten, dass unsere Mieterinnen und Mieter auch im hohen Alter in ihren Wohnungen bleiben und sich lange wohlfühlen können. Dafür benötigt es einen barrierefreien Zugang und Unterstützung im Alltag – all das bieten die neuen Wohnungen am Amalie-Dietrich-Platz.", erklärt Kai-Michael Sigmund, Regionalleiter bei Vonovia in Dresden.

Nach einem Jahr Bauzeit hat die Vonovia nun die Schlüssel zur Sozialstation an die AWO übergeben. Künftig können Senioren hier ihren Lebensabend verbringen.