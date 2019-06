Neue Skateanlagen für Dresden

Ein großes Problem der Szene ist jedoch, dass die Stadt viel zu wenig Orte bietet, an denen die Skater trainieren können. Vor vielen Jahren gebaute Anlagen wie der Platz an der Lingnerallee oder in Gorbitz sind nicht nur von den Bauweisen völlig veraltet und ohne Beteiligung der Szene als "Ingenieursarbeit" mit Fertigbauteilen entworfen worden, so dass sie kaum den heutigen Anforderungen der Nutzer entsprechen. Sie sind auch stark abgenutzt oder sogar beschädigt und an vielen Stellen renovierungsbedürftig, was das Verletzungsrisiko für die Sportler enorm erhöht. Gleiches gilt auch für die Skatehalle der 248 Wheels in Reick, die durch zahllose Arbeitsstunden vom Verein selbst ausgebessert werden musste, um überhaupt wieder öffnen zu können.