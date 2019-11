Neue Spielstätte für Dresdner Dart-Vereine

Beim Thema Dart denken viele an verrauchte Kneipen und abgestandenes Bier, so aber nicht in Sylvis-Dart-Stube. Ein neues Konzept, was auch bei den Vereinsspielern gut ankommt. Sachsen und insbesondere Dresden ist in der Vereinsriege gut aufgestellt. Die entstandene Infrastruktur hat den Sport zusätzlich professionalisiert. Interessierte können durch das offene Training in der neuen Spielstätte an den Sport heran geführt werden. Die Vereinslandschaft wünscht sich Nachwuchs im Sport.

Für weitere Informationen zur Spielstätte finden Zuschauer online unter www.sylvisdartstube.de.