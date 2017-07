Neue Staufallen in Leipzig

So ist unter anderem die Schönefelder Straße zwischen Theresienstraße und Bernburger Straße wegen Arbeiten an der Trinkwasserleitung voll gesperrt. Auch an der Coppistraße kommt es deshalb zu Behinderungen. Betroffen ist hier der Abschnitt zwischen Lützowstraße und Virchowstraße. Gearbeitet wird auch in der Gerber- und in der Dieskaustraße. Alle Baumaßnahmen sollen jeweils bis zum Wochenende abgeschlossen sein.