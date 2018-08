Neue Stolpersteine für Chemnitz

Ca. 11.20 Uhr – Karl-Immermann-Straße 23 (ehemals Schützenstraße 23)

Werner Daniel Heinrich Hirsch wurde am 7. Dezember 1899 in Deutsch-Wilmersdorf geboren. Von 1926 bis 1928 war Hirsch zunächst Redakteur, dann Chefredakteur der KPD-Zeitung „Der Kämpfer“ in Chemnitz. Die Chemnitzer Druck- und Verlagsanstalt GmbH, die den „Kämpfer“ herausgab, hatte ihren Sitz in dem Haus Schützenstraße 23. Im Jahr 1928 kehrte er nach Berlin zurück. 1932 wurde Hirsch Sekretär von Ernst Thälmann, mit dem zusammen er am 3. März

1933 in Berlin verhaftet wurde. Er wurde in „Schutzhaft“ genommen. Nach der Entlassung aus der NS-Haft im Jahr 1934 wurde Hirsch verdächtigt, bei den Verhören zum Verräter geworden zu sein. Deshalb wurde ihm von der KP-Zentrale befohlen, sich zur Klärung dieser Vorwürfe nach Moskau zu begeben. Wie viele der Komintern-Funktionäre war Hirsch Bewohner des legendären Hotels „Lux“. Dort wurde er nach vorherigem Hausarrest mit absurden Anschuldigungen am 4. November 1936 vom NKWD verhaftet. Am 10. November 1937 wurde er vom Obersten Gericht der UdSSR zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt und auf die berüchtigte Gefängnisinsel Solowezki im Weißen Meer deportiert. Mehrfach trat er dort in den Hungerstreik. Aufgrund seines angegriffenen Gesundheitszustandes wurde er in das Moskauer ButyrkaGefängnis überführt, wo er jedoch am 10. Juni 1941 an den Haftfolgen verstarb, angeblich an Herzversagen.