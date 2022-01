Neue Straßenbahn ist bald in Dresden unterwegs

Die bisherigen Tests der neuen Straßenbahn seinen sehr erfolgsversprechend gewesen, so Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe. Die Testfahrten hätten Ende des vergangenen Jahres auf dem Betriebsgelände in Gorbitz und in Pennrich stattgefunden. Die nächste Probe für das Fahrzeug sei für den Januar auf der Route der Linie zwei geplant. Laut Lösch könnten sich Passagiere ab Mai auf eine Inbetriebnahme der neuen Straßenbahngeneration für Linienfahrten freuen.