Neue Tiere im Wildgatter Oberrabenstein

Chemnitz- Im Wildgatter Oberrabenstein hat sich in den vergangenen Monaten einiges im Tierbestand getan.

Anfang Oktober bekam die siebenjährige Europäische Wölfin mit einem anderthalbjährigen Rüden aus dem Wildpark Lüneburger Heide neue Gesellschaft. Die beiden Wölfe hatten am Anfang genügend Zeit, sich in Entfernung kennen zu lernen. Nun wurde der letzte Schritt gewagt und der Schieber, der die beiden Gehege verbindet, geöffnet. Dadurch besteht für die Wölfe die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen und man darf gespannt sein, ob sie sich auch mögen, für Nachwuchs sorgen und somit ein Rudel aufbauen werden.

© Tierpark Chemnitz, Heinze

Einen Neustart gab es nach dem Tod der alten Tiere auch bei den Europäischen Wildkatzen. Aus dem „Le Parc des Felines“ in Frankreich traf Anfang November ein neuer Kater im ein. Das zweijährige Tier bewohnt zurzeit noch die alte Wildkatzenanlage neben den Baummardern. Es wird bald Gesellschaft von einem Weibchen bekommen. Das neue Zuchtpaar wird dann nächstes Jahr in ein neues Heim einziehen können.

© Tierpark Chemnitz, Hack

Im Jahr der Europäischen Wildkatze haben sich die „Tierparkfreunde Chemnitz e.V.“ ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: den Neubau einer großzügigen Wildkatzenanlage im Wildgatter. Die naturnahe Anlage wird eine Gehegefläche von 250 qm haben. Die Besucher können die Tiere von einem Unterstand aus beobachten. Für dieses Vorhaben werden weiterhin Spenden gesammelt. Informationen dazu gibt es auf den Homepage des Tierparks und der Tierparkfreunde.

Am vergangenen Donnerstag vergrößerte sich zudem die Wisent-Herde. Aus dem Tierpark Sababurg kam ein zweijähriger Bulle. Er soll in Zukunft für Nachwuchs bei den drei Wisent-Kühen sorgen. Da er mit zwei Jahren allerdings noch nicht ausgewachsen ist, wird man ihn momentan nur schwer von den weiblichen Tieren unterscheiden können. Ausgewachsen können die Bullen bei einer durchschnittlichen Größe von bis zu 1,90 Meter 800 bis 900 Kilogramm schwer werden. Die letzten Vertreter der wildlebenden Rinderart Europas sind somit die größten und schwersten Landsäugetiere des Kontinents.

© Tierpark Chemnitz, Klösters

Neben solch interessanten europäischen Tierarten kann im Wildgatter Oberrabenstein zu dieser Jahreszeit das Paarungsverhalten beim Damwild, den Mufflons und den Wildschweinen beobachtet werden. Männliche Rehe verlieren am Ende ihrer Paarungszeit im November das Geweih. Im Dezember beginnt dann auch die Paarungszeit bei den Wölfen. So ist das Wildgatter Oberrabenstein auch an kälteren Tagen einen Besuch wert.

Bitte beachten Sie, dass am Montag, dem 26. November, das Wildgatter Oberrabenstein aus technischen Gründen vormittags (bis ca. 12 Uhr) geschlossen bleibt.

Ansonsten hat das Wildgatter täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet.