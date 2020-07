Neue Tischlermeister in der Messe gekührt

Dresden - Ein Unternehmen führen, junge Menschen ausbilden oder in die Selbständigkeit gehen. Das alles können Handwerker, die den Meistertitel in der Tasche haben. Zehn Tischler des Kammerbezirks Dresden haben jetzt erfolgreich ihre Meisterausbildung abgeschlossen. Am Wochenende erhielten Sie in der sächsischen Landeshauptstadt ihre Zertifikate.