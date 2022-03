Neue US-Botschafterin besucht erstmals Leipzig

Die neue Botschafterin der USA in Deutschland, Amy Gutmann, besucht erstmals Leipzig. Die 72-Jährige ging am Dienstagvormittag zunächst in die Nikolaikirche, teilte das US-Generalkonsulat mit. Am Nachmittag traf die Botschafterin dann im Leipziger Rathaus mit dem Jugendparlament zusammen. Gutmann war im Februar zur US-Botschafterin ernannt worden. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten in Deutschland. Gutmann ist die Tochter eines deutschen Juden, der aus Nazi-Deutschland geflohen war.

Quelle: dpa