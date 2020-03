Neues Wohngebiet entsteht im Leipziger Osten

In Baalsdorf, im Osten von Leipzig, soll ein neues Wohngebiet mit über 100 Einfamilienhäusern entstehen. Geplant sei die Erschließung des Areals an der Ziegelstraße. Bis zur Mitte der 90er Jahre wurde die Fläche durch einen Geflügelbetrieb genutzt. Einen Vorentwurf zum Bebauungsplan hat die Verwaltungsspitze auf den Weg gebracht. Derzeit wird der südliche Teil des Baugebiets noch landwirtschaftlich genutzt. Das gesamte Gebiet soll in zwei bis drei Abschnitten von Nord nach Süd entwickelt werden. Neben Reihen- und Doppelhäusern sind auch Grünflächen und kleine Parks geplant. Baustart ist noch nicht bekannt.