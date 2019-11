Neue Zustimmung für das Erfi

Im Vorfeld der Entscheidung gab es jedoch heiße Debatten darüber, ob das Bad erhalten bleiben solle oder nicht. Den Anfang machte der Christ-Demokrat Ralph Burghart, Bürgermeister für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport. Er brachte erneut an, das Bad zu einer naturnahen Fläche mit Spielplatz zu gestalten, da kein zusätzliches Freibad benötigt werde, sondern vielmehr ein Hallenbad. Was wirklich wichtig wäre, wäre, dass Kinder schwimmen lernen und dafür brauche es mehr Hallenbäder in Chemnitz. Außerdem können die 900 Einwohner die Freibäder in Einsiedel und Berndorf nutzen. Erschwerend käme hinzu, dass die Kosten für den Erhalt des Bades zu hoch seien.