Neuer Amtsleiter für Gebäudemanagement und Hochbau

Chemnitz- Der Chemnitzer Stadtrat hat Thomas Kütter zum neuen Leiter des Amtes für Gebäudemanagement und Hochbau gewählt. Der 46-Jährige folgt auf Falk Reinhardt, der in den Landesdienst wechselt.

Thomas Kütter lebt in Chemnitz und war in den vergangenen Jahren als Bau- und Projektleiter bundesweit aktiv. Der gelernte Zimmerer und studierte Diplom-Ingenieur soll seine neue Aufgabe so schnell wie möglich antreten. Das Amt für Gebäudemanagement und Hochbau ist neben dem Bau von Schulen, Kitas und anderen städtischen Gebäuden auch für den technischen Unterhalt und die Verwaltung der Gebäude der Stadt Chemnitz zuständig.