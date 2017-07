Neuer Chefarzt am Institut für bildgebende Diagnostik

"Durch das medizinische Profil eines Maximalversorgers mit der entsprechenden ärztlichen Kompetenz in allen Fachbereichen einerseits und dem hohen Patientenaufkommen andererseits besteht jetzt für mich die Möglichkeit, auch neue, vielversprechende Verfahren in der Neuroradiologie und Onkologie wie zum Beispiel die Selektive Interne Radiotherapie (SIRT), die Brachytherapie oder die Chemosaturation einzusetzen. Profitieren werden von den neuen geplanten Behandlungsmethoden in erster Linie unsere Patienten", so der erfahrene Radiologe.

Der große Erfahrungsschatz in der in der diagnostischen Radiologie und im Bereich der modernsten interventionellen Verfahren sei ein großer Gewinn, kommentiert Dirk Balster, kaufmännischer Geschäftsführer der Klinikum Chemnitz gGmbH, die Berufung des anerkannten Mediziners: "Mit seiner exzellenten fachlichen Qualifikation verbreitern wir unser Spektrum an notwendigen Therapieverfahren auch in diesem Bereich auf Maximalversorger-Niveau".

(Quelle: Klinikum Chemnitz gGmbH)