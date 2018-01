Neuer Generalstaatsanwalt für Sachsen

Bereits seit 1994 arbeitete der 61-jährige Strobl in diversen Positionen des sächsischen Justizapparates. Dass er jedoch jemals Staatsanwalt, geschweigedenn Generalstaatsanwalt werden würde, bezweifelte er langezeit. In seiner Einführungsrede berichtete Strobl, dass er bei seinem Vorstellungsgespräch 1994 (damals noch in Mannheim) auf die Frage, in welchem Beruf er denn gern arbeiten würde, antwortete: "Auf jeden Fall nicht als Staatsanwalt." Nichtsdestotrotz fühle er sich längst zu Hause in der sächsischen Justiz, so Strobl weiter.