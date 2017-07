Neuer Kapitän des CFC ernannt

Chemnitz – Marc Endres ist neuer Kapitän des Chemnitzer FC.

© Sachsen Fernsehen

Wie der Verein mitteilte, hat die die 1. Mannschaft des Chemnitzer FC am 14. Juli ihren Mannschaftsrat gewählt. Dazu werden in der kommenden Saison Daniel Frahn, Marc Endres, Dennis Grote, Julius Reinhardt und Kevin Kunz angehören.

Marc Endres erhielt die meisten Stimmen in der Wahl und wurde somit zum Teamkapitän ernannt. Als sein Stellvertreter wird Dennis Grote fungieren.

„Marc Endres wird das fortführen, was er in der Vorbereitung bereits auf dem Platz und in den Trainingseinheiten gezeigt hat. Er ist ein gestandener Spieler, der die Führung des Spieles sehr gut aus der Defensive übernimmt“, so Cheftrainer Horst Steffen zum neuen Mannschaftskapitän.