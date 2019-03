Neuer Konsum-Markt in Bühlau eröffnet

Der erste Gast ließ auch nicht lange auf sich warten. Pünktlich um zehn Uhr betraten die ersten neugierigen Dresdner den neuen Markt. Vor allem die Obst- und Gemüseabteilung beeindruckte die Kunden. Für Regionalität und die Hochwertigkeit der Frischware ist Konsum bekannt und möchte auch weiterhin darauf setzen, so der Vorstandsvorsitzende Gunther Seifert. Im Vergleich zu den bekannten Konsummärkten in Dresden gibt es ein paar Neuerungen: Dazu gehört unter anderem das neue moderne Designkonzept der Kette. Außerdem wurde der Markt mit zusätzlichen Elementen ausgestattet, wie Marktleiter Sebastian Conradt betont. Die Mischung aus Innovation und Regionalität wird bei den Dresdnern immer beliebter, sodass im weiteren Verlauf des Jahres noch mehr Märkte eröffnen sollen. Die Ladeneinrichtung des Konsum in Bühlau scheint auf jeden Fall gut anzukommen, bezeugen die ersten Kundinnen. Nach der Eröffnung wird sich zeigen, wie sich der neue Markt in Bühlau etabliert.