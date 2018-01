Neuer Landschaftsplan für Dresden

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen: „Auch in der wachsenden Stadt Dresden wollen wir unsere gute Lebensqualität sichern. Fruchtbare Böden, sauberes Wasser und frische Luft sowie lebendige Pflanzen- und Tierwelt in Dresden und dem Umland sollen für nachfolgende Generationen erhalten und entwickelt werden. Gleichzeitig müssen auch Flächen für Wohnraum, Gewerbe, Kultur und Infrastruktur erhalten und entwickelt werden. Sie machen urbanes Leben attraktiv und können zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz beitragen, wenn sie vor allem in den Stadtteilzentren wachsen."