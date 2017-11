Neuer Leiter des Polizeireviers Dresden-Mitte

André Marschke ist verheiratet. Seine polizeiliche Laufbahn begann er 1990 bei der Verkehrspolizeiinspektion. Nach einer zweijährigen Ausbildung an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster wurde er 2007 zum Polizeirat ernannt. Zwischenzeitlich arbeitete André Marschke im Direktionsbüro und dem Polizeirevier Dresden-West der Polizeidirektion Dresden sowie im Einsatzreferat der Polizeidirektion Zwickau. Nach seiner Rückkehr nach Dresden leitete er den Streifendienst im Polizeirevier Dresden-Mitte. Polizeioberrat André Marschke: „Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, als Leiter in diesem zentralen und gleichsam personell größten Dresdner Polizeirevier zu arbeiten.“