Neuer Ort, neue Show und neue Miez – Sarrasani startet neue Spielzeit

Dresden - Bis zum 4. Februar 2018 erlebt die Elements-Trilogie aus dem Hause Sarrasani am Standort Elbepark ihre Neuauflage. Der Premierenabend der neuen Show Elements III weckte am Freitag das Interesse von 300 Gästen. Das Zelt war ausverkauft. Ein acht Wochen altes Panthermädchen ist neues Mitglied im Ensemble des Hauses. Das Raubtier soll langsam an die Show herangeführt werden. Einen Namen hat das tabsige Weibchen noch nicht.