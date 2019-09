Neuer Präsident der Landesmedienanstalt Sachsen

Sachsen – Prof. Dr. Markus Heinker ist ab 1. Oktober 2019 neuer Präsident des Medienrates der SLM und löst damit den bisherigen Präsidenten Michael Sagurna ab.

Das hat der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) heute mit der Wahl des neuen Präsidiums des Entscheidungsgremiums der SLM entschieden. Sagurna (rechts im Bild) stellt auf eigenen Wunsch – nach knapp der Hälfte der Amtszeit – den Posten an der Spitze des Entscheidungsgremiums zur Verfügung. Er bleibt dem Medienrat weiterhin als Sachverständiger erhalten. Eva Brackelmann (Bildmitte) wurde zur Vizepräsidentin des Medienrates der SLM gewählt. Zuvor war Markus Heinker (links im Bild) Vizepräsident.



© SLM

„Gerade das Präsidentenamt ist eine Spitzenposition, die in den für die SLM so unruhigen Zeiten viel Kraft, volle Konzentration auf die Aufgaben und, definitiv, eine robuste Gesundheit verlangt. Ich bleibe ein Teil des Gremiums und werde weiter mithelfen“, sagte Sagurna, der seit neun Jahren dem Medienrat angehört und davon sieben Jahre in der Position des Präsidenten des Gremiums.

Markus Heinker betonte die Bedeutung der Landesmedienanstalten bei der Begleitung des Medienwandels. „Die vielfältigen Themen einer unabhängigen Medienaufsicht und die zukünftigen Herausforderungen einer sich stark verändernden Medienrealität fordern die Medienanstalten in besonderer Weise. Ich bin dankbar, dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Medienrat und Versammlung dienen zu dürfen.“

Prof. Dr. Markus Heinker LL.M. ist volontierter Journalist und promovierter Volljurist. Er ist Prodekan und Professor für Medienwirtschaft und Medienpolitik an der Fakultät Medien und Senator der Hochschule Mittweida. Er hat zehn Jahre als Medienmacher- und Manager, unter anderem beim Mitteldeutschen Rundfunk und als Programmdirektor verschiedener privater Radiosender, gearbeitet. Danach war er etwa zehn Jahre als Rechtsanwalt mit einer Spezialisierung im Medienrecht tätig. Seit Dezember 2016 gehört Prof. Dr. Markus Heinker LL.M. dem Medienrat der SLM an.

Eva Brackelmann ist Journalistin und Geschäftsführerin der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen Sachsen e.V. (eaf) – dem Dachverband von familienbezogenen Einrichtungen, Werken und Verbänden der evangelischen Kirche. Von 2001 bis 2007 war sie Geschäftsführerin Öffentlichkeitsarbeit/ Kampagnen beim SPD-Landesverband Sachsen. Von 2010 bis 2016 vertrat Brackelmann den Landesfrauenrat Sachsen e.V. (LFR) und damit die Interessen von über 40 Frauenorganisationen in der Versammlung der SLM, dem zweiten Gremium der Landesanstalt. Dort arbeitete sie u.a. im Ausschuss Programm und Jugendschutz (APJ) mit. Seit Dezember 2016 ist Eva Brackelmann Mitglied im Medienrat der SLM.