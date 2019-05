Neuer Stadtrat als Chance

Chemnitz- Am Dienstag fand das erste Pressegespräch der Oberbürgermeisterin nach den Kommunalwahlen statt. Insgesamt betont Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, wie erfreulich die hohe Wahlbeteiligung in diesem Jahr war. Im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen von 2014, ist die Wahlbeteiligung um fast 20% gestiegen.

Besonders die großen Parteien haben am Wahlabend verloren, so Barbara Ludwig. Doch sie sieht auch eine Chance in der neuen Konstellation des Stadtrats. Eine der Parteien die deutliche Verluste verzeichnen musste ist auch de SPD. Noch während des Pressegesprächs kam somit auch die Frage auf, ob Barbara Ludwig bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl noch einmal antritt.

Die Entscheidung dazu habe Sie schon bei der letzten Wahl getroffen, aber wie diese Aussieht, gibt sie erst nach den Landtagswahlen im September bekannt. Nach 13 Jahren in Amt bleibt es also zunächst abzuwarten, ob die Oberbürgermeistern sich erneut als Kandidatin zu Verfügung stellt.