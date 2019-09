Neuer Stadtteil kommt im Nordosten Leipzigs

Das Arbeitsprogramm wurde am Mittwoch noch vor der ersten Sitzung des neu gewählten Stadtrates vorgestellt. Hier hofft Oberbürgermeister Burkhard Jung, dass alle Parteien zukünftig an einem Strang ziehen, wenn es um die Interessen der Stadt geht.

Neben organisatorischen Dingen ging es in der ersten Ratsversammlung unter anderem um die Besetzung von Gremien sowie um Posten in Aufsichtsräten, Zweckverbänden und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist.