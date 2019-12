Neuer Tischkicker für das Haus Kinderland

Das Haus Kinderland finanziert sich aus Förderungen, zum Großteil aber aus Spenden, egal in welcher Form. Ob es nun finanzielle Spenden, Sachspenden, Lebensmittelspenden oder eine Spende der eigenen Zeit sind, jede Zuwendung wird hier gebraucht. Das Haus und die Kinder freuen sich über jedwede Form der Unterstützung. So kann jeder dazu beitragen das Leben der Kinder und Jugendlichen in Markersdorf ein klein wenig schöner zu machen.