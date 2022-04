Neues Auto, neues Team, neue Rennserie für Jonas Greif

Dresden - Für Menschen mit Benzin im Blut ist das V8-Werk in Pirna ein Eldorado – ob Chevrolet Corvette oder Ford Mustang, hier wurde schon so manches Schmuckstück wieder gesund gepflegt. Die Stars des heutigen Abends sind aber ein Porsche–Rennwagen und sein Pilot. Jonas Greif startet in diesem Jahr das erste mal im Porsche Carrera-Cup der GT3 Rennserie.