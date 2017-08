Neues Bewerbungsverfahren bei der Einstellung von Lehrern

Dresden – Sachsens Kultusministerium hat wieder Lehrerstellen ausgeschrieben. Für 102 Stellen werden Lehrkräfte gesucht. Erstmalig können sich Lehrer dabei direkt an einer Schule bewerben. Das sogenannte schulscharfe Einstellungsverfahren richtet sich ausschließlich an grundständig ausgebildete Lehrer für die Schularten Grundschule, Oberschule und Förderschule.

Seiteneinsteiger werden in dieser Einstellungsrunde nicht berücksichtigt.

Für Kultusministerin Brunhild Kurth hat das neue Einstellungsverfahren gleich mehrere Vorteile. „Stellenausschreibungen während eines laufenden Schuljahres sind vor allem für Bewerber aus anderen Bundesländern interessant, die wegen eines Überangebotes auf dem dortigen Lehrerarbeitsmarktes nicht zum Zuge gekommen sind. Schulscharfe Stellenausschreibungen sind zudem bewerberfreundlicher“, begründete die Ministerin das neue Verfahren.

Weitere Informationen zum schulscharfen Bewerbungsverfahren gibt es im Blog des Kultusministeriums unter www.bildung.sachsen.de/blog.

Für Fragen zur Bewerbung und Einstellung in den sächsischen Schuldienst sowie zur Umsetzung des Lehrermaßnahmenpakets bieten die Regionalstellen der Sächsischen Bildungsagentur (SBA) und die Zentralstelle der SBA in Chemnitz eine Servicehotline mit sechs regionalen Telefonnummern an.

Die Hotline ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Anfragen können auch per E-Mail gestellt werden:

E-Mail-Adresse und Telefonnummern:

SBA-Direktionsbereich

Telefon: 0160 – 984 07 465

E-Mail: anfragen@sba.smk.sachsen.de

SBA-Regionalstelle Dresden

Telefon: 0160 – 984 68 705

E-Mail: anfragen@sbad.smk.sachsen.de

SBA-Regionalstelle Leipzig

Telefon: 0160 – 984 31 492

E-Mail: anfragen@sbal.smk.sachsen.de

SBA-Regionalstelle Bautzen

Telefon: 0160 – 984 77 525

E-Mail: anfragen@sbab.smk.sachsen.de

SBA – Regionalstelle Zwickau

Telefon: 0160 984 04 074

E-Mail: anfragen@sbaz.smk.sachsen.de

SBA – Regionalstelle Chemnitz

E-Mail: Telefon: 0160 – 984 57 849

E-Mail: anfragen@sbac.smk.sachsen.de