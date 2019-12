Neues Bild zeigt Fluchtauto der Diamantenräuber

Dresden - Nach dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Ende November, bei dem wertvolle Diamanten-Garnituren gestohlen wurden, veröffentlichte die Polizei nun ein Bild des Fluchtfahrzeugs. Es stammt von einer Überwachungskamera. Die Täter hatten das Auto bei ihrer Flucht zunächst genutzt und später in einer Tiefgarage an der Kötzschenbroder Straße in Brand gesetzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellen Audi A6, Baujahr 2016, mit dunklem Dach. Die Ermittler suchen Zeugen, denen der Audi am Tattag oder davor aufgefallen ist.

Die Ermittler gehen von einer längerfristigen Planungsphase der Täter aus. Diese umschließt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Ausspähen des Tatobjektes. Vor diesem Hintergrund bitten Staatsanwaltschaft und Polizei um Bild- oder Videoaufnahmen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 25. November 2019 innnerhalb oder außerhalb in der Nähe des Historischen Grünen Gewölbes entstanden sind. Der Aufruf richtet sich insbesondere auch an Touristen. Entsprechende Dateien können der Sonderkommission „Epaulette“ über das Hinweisportal https://sn.hinweisportal.de übermittelt werden.

Schließlich wird die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen Transporters, der kurz vor der Tat am 25. November auf der Sophienstraße unterwegs war, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es könnte sich um einen wichtigen Zeugen handeln. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden über das Hinweisportal und unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Die neuen Fahndungsansätze werden am 11. Dezember, 20.15 Uhr, im ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" vorgestellt. Die Ermittler erhoffen sich neue Hinweise zur Identifizierung der Täter.