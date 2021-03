Neues Blockheizkraftwerk in Leipzig Nord-West in Betrieb genommen

Neben dem BHKW Nord-West sind weitere Projekte in Planung. So soll mit dem HKW Leipzig Süd für rund 300 Millionen Euro das sauberste Gasturbinenkraftwerk der Welt entstehen. Mit diesen Projekten will die Leipziger Gruppe sicherstellen, dass Leipzigs Energieversorgung in Zukunft klimaneutral ist.