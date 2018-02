Neues Format – Erfolgsgeschichten für mehr Nachhaltigkeit

Das Café Dreikönig in der Dreikönigskirche öffnet auch am Freitag und Samstag, jeweils 18 Uhr seine Türen für Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Am Freitag stellen Matthias Kunert von der Dresdner Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie und Norbert Rost vom Förderverein Elbtaler regionale und alternative Wirtschaftskonzepte vor. Schon jetzt schließen sich ihnen viele mittelständische Unternehmen an, auch in Dresden. Am Samstag geht es unter anderem um nachhaltiges Reisen. Zum Abschluss dieses ersten Wochenendes zeigt das Haus der Kirche am Sonntag, 4. März um 19 Uhr den Spielfilm „ Kommen Rührgeräte in den Himmel?“ (D 2016), der sich unterhaltsam mit dem Thema Obsoleszenz auseinandersetzt. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.