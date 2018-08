Neues Gerät erleichtert die Krebsforschung für Wissenschaftler

Dresden - Wissenschaftler des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Dresden profitieren ab sofort von einem Ensemble an Bildgebungsgeräten, das so europaweit nur an wenigen Standorten vorhanden ist. Am Mittwoch wurde die NCT-Bildgebungsplattform für die Krebsforschung im Wert von 6 Millionen Euro eingeweiht.