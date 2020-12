Neues Impfzentrum auf der Messe Leipzig Vorgestellt

Leipzig - Noch ist hier in Leipzig auf dem Messegelände der Aufbau nicht abgeschlossen. Doch ab dem 14. Dezember soll das Impfzentrum wie die anderen 12 in Sachsen bereit sein, die ersten Menschen zu versorgen. Nachfertigstellung sollen planmäßig bis zu 1000 Menschen an einem Tag das Impfzentrum in Anspruch nehmen können.