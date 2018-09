Neues Messejahr beginnt auf Schloss Albrechtsberg

Die digitale Spielwelt lockt in Halle 2 alle Gamer zu sich. Alle Spiele sind gewaltfrei und auch kindgerecht. Von Spielekonsolen bis hin zu neu entwickeltem Zubehör gibt es hier Bewährtes und Neues zu entdecken. Das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle. So zeigen die Johanniter im Präventionsbereich in Halle 2 wichtige Handgriffe bei kleinen und größeren Verletzungen, die leider auch beim Spielen passieren können. Kinder werden hier außerdem auf Achtsamkeit sensibilisiert. Wer noch nicht genug von der Action in Halle 2 und 4 hat, kann sich in der HALLE 1 im großen Tobeland verausgaben. Ruhiger wird es dagegen in Halle 3. Im Kinderbuch- und Kreativbereich stellen Autoren und Kleinverlage nicht nur ihre schönsten Kinderbücher vor, sondern es kann in zwei Vorlese-Nestern Geschichten gelauscht und in der Pfiffikusarena das naturwissenschaftliche Interesse geweckt werden. Die spielraum richtet sich an Besucher zwischen 4 und 12 Jahren, aber auch kleinere Kinder können sich hier toll beschäftigen. So gibt es auch Still- und Wickeloasen. Ganz nebenbei können Eltern und Großeltern gleich die Weihnachtsgeschenke einkaufen.

Und wer auf der spielraum noch nicht alle Geschenke gefunden hat, kann den handgemacht Kreativmarkt (10. und 11. November) besuchen.

Am 15. November wird der 12. Dresden Congress Award feierlich in der BÖRSE DRESDEN verliehen. Der Dresden Congress Award, auch „Oscar der Kongressbranche“ genannt, würdigt engagierte Wissenschaftler, Unternehmer und Kongressveranstalter, die Kongresse und Tagungen nach Dresden geholt und erfolgreich veranstaltet haben.

Die Messe room+style mit den Schwerpunkten Design | Fashion | Art | Food eröffnet das Messejahr 2019, gemeinsam mit der Kunstmesse NEUE ArT (04. bis 06. Januar). Die room+style ist eine Lifestyle-Messe auf hohem Niveau, welche Inspirationen und Angebote zu den Themen Wohnen, Einrichtung, Stil, Ästhetik, Kunst, Gestaltung, Dekoration und Accessoires einem interessierten Publikum zeigt. Ein facettenreiches Spektrum zeitgenössischer Kunst verschiedener Genres charakterisiert die NEUE ArT. Hier lässt sich Kunst aus anderer Perspektive erleben und der Besucher hat die Möglichkeit, sich aktiv mit Kunst auseinanderzusetzen.

Die Messe für Sport, Gesundheit und Wellness aktiv+vital (15. bis 17. März 2019) ist 2019 Start- und Zieleinlauf des Citylaufs. Bewährte Themenbereiche wie Sport, Fitness, Wellness, gesunde, vegetarische und vegane Ernährung, Beauty, Naturkosmetik, Therapieangebote der klassischen und alternativen Heilmethoden und Gesundheitsprodukte aus sämtlichen Branchen werden auf der aktiv+vital durch sportliche Themen bereichert.