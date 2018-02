Neues Programm für 2018 in der Semperoper

Der neue Intendant, Peter Theilers, hat heute alle Neuheiten, die es ab diesem Jahr in der Oper zu sehen gibt vorgestellt. Der Spielplan lässt die künstlerische Handschrift des Schweizer Intendanten deutlich erkennen: "Mir liegt daran, mit diesem Spielplan zu gesellschaftlich relevanten Themen Position zu beziehen. Musiktheater dient nicht nur der geistigen Rekreation, es muss seinen Beitrag zu den Wertedebatten unserer Gegenwart leisten.", so Theiler. In diesem Sinne verspricht nach dreijähriger Vorbereitung die erste Saison unter seiner Intendanz eine Mischung aus Neuinszenierungen und Reportoirestücken.