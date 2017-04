Neues SKY-Restaurant am Zwinger! Hier erlebt ihr das Frühlingserwachen!

DRESDEN FERNSEHEN meldet sich jeden Monat aus dem Lebendigem Haus am Dresdner Zwinger. Diesmal ist Moderatorin Sophia Matthes im Restaurant felix zu Gast. In der Eventlocation wird aktuell das Frühlingserwachen gefeiert. Auf der Dachterrasse hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Dresdner Altstadt und das in einem frühlingsfrischen Ambiente. Außerdem gibt es leichte Frühlingsküche und Getränkespecials.

täglich ab 7 Uhr geöffnet

jeden 1. und 4. Donnerstag Afterwork-Party mit DJ

Mehr Infos auf www.daslebendigehaus.de