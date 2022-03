Neues Verkehrszeichen erstmals in Dresden aufgestellt

In Dresden-Hellerau hält bald ein komplett neues Verkehrszeichen Einzug. An der Ludwig-Kossuth-Straße verengt sich die Fahrbahn auf Höhe der Haltestelle Brunnenweg abrupt, was vor allem bei Radfahrern immer wieder für Unsicherheiten sorgt. Deshalb wird an dieser Stelle nun das Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen eingeführt. Es ist das erste Mal, dass das Straßen- und Tiefbauamt Dresden dieses Verkehrszeichen aufstellt. Stehen soll das Schild voraussichtlich ab der zweiten Märzhälfte.