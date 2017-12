Dresdner Weihnachts-Circus bekommt neues Riesenzelt

Dresden – Schon von weitem kann man das nigelnagelneue blaue Zelt des Dresdner Weihnachts-Circus sehen. Mit seinen 22 Metern überragt es sogar die Marienbrücke. Es ist das Modernste und größte freitragende Zirkuszelt Europas und bietet Platz für 2.500 Menschen.

Alle Jahre wieder, ist Dresdner Weihnachts-Circus. Denn dieser gehört zu Dresden wie der Striezelmarkt und er errichtet seine eindrucksvolle und prächtige Zeltstadt für 37 Vorstellungen bereits zum 22. Mal vom 20. Dezember 2017 bis zum 07. Januar 2018 in alter Tradition auf dem Volksfestplatz an der Pieschener Alle am Ostragehege. Die beste Manegen Show des Jahres in der Landeshauptstadt. Weltkasse und exzellentes weihnachtliches Ambiente in allen Zelten. Treffliche Liveunterhaltung für die ganze Familie – vom soeben Eingeschulten bis zur Uroma. „Wir begeistern unser Publikum mit dem besten Event des Jahres.“, sagt Direktor Mario Müller-Milano. „Das ist unser Anspruch und dazu präsentieren wir die Künstler & Artisten der Spitzenklasse sowie liebevolle Tierdarbietungen in der neuen Zeltstadt des 22. Dresdner Weihnachts-Circus.“

Am 20. Dezember 2017 feiert der 22. Dresdner Weihnachts-Circus Premiere und der Aufbau der gigantischen Zeltstadt ist in vollem Gange. Ein emsiges Treiben auf dem Volksfestplatz. Eine besondere Herausforderung ist der erst Aufbau des nigelnagelneuen Grand Chapiteaus’s welcher seit Montag diese Woche schon läuft. Es wurde erst letzte Woche aus Italien geliefert und wird seine erste Errichtung in Dresden feiern.

Mit seinen 50 Metern Durchmesser, 15,5 Metern Kuppelhöhe und einer Masthöhe von 22 Metern wird es das tragende Element der Zeltstadt zum 22. Dresdner Weihnachts-Circus sein. Es wurde von Besuchern der Aufbauarbeiten schon als neues Wahrzeichen von Dresden bezeichnet und überragt mit seiner Höhe auch die Marienbrücke und ist somit schon von weitem gut erkennbar. Im Grand Chapiteau selbst wird in den nächsten Tagen auch die Manege und die neue Sitzeinrichtung errichtet, welche mit 2400 Plätzen in sieben Kategorien ein neues und noch nie dagewesenes Sicht- und Sitz-Gefühl bescheren wird.

Das Erlebniszelt mit 36 Metern Durchmesser, welches im vergangenen Jahr neu angeschafft wurde, wird auch gerade aufgebaut und beherbergt wieder den Weihnachtsbaum als zentralen Punkt der Zeltstadt, sowie auch die verschiedenen kulinarischen Einrichtungen und den historischen Kaffeewagen und natürlich die „GENUSS-MANEGE“ von Mario Pattis als eigenständiges Restaurant mit bis zu 80 Sitzplätzen.

Dazu wird auch noch das neue Vorzelt mit 20 Metern Durchmesser noch errichtet, in welchem die historischen Traktoren und Fahrzeuge unseres Direktors Mario Müller-Milano seinen angestammten Platz finden. Somit wird die Zeltstadt des 22. Dresdner Weihnachts-Circus mit einer gesamten überdachten Entertainment-Fläche von mehr als 3.500 m² aufwarten und wird nicht nur mit Ihrer Größe, sondern auch mit einer fulminanten Show zur Weihnachtszeit in der Landeshauptstadt beeindrucken.

Hintergrund zum 22. Dresdner Weihnachts-Circus

Der Ticketvorverkauf läuft auf Hochtouren. Denn mit 2.500 Plätzen Kapazität in 7 verschiedenen Kategorien können wir unseren Gästen noch mehr Komfort und Verfügbarkeit bieten.

Zum einen sind die beiden Balkon-Logen mit jeweils 15 Plätzen pro Vorstellung dazugekommen, welche einen separierten und hochwertigen Blick auf das Geschehen in und über die Manege bescheren. Die Anzahl der Plätze im Sperrsitz hat sich sogar verdreifacht und die Kategorie Parkett, direkt hinter den Logen ist auch neu hinzugekommen. In allen Premium Kategorien wie Loge, Parkett oder Sperrsitz sitzen unsere Gäste bequem auf nummerierten und gepolsterten Stühlen. Ansonsten bieten ergonomische Schalensitze ein deutlich bequemeres Sitzgefühl mit mehr Beinfreiheit als in den vergangenen Jahren.

Lassen Sie sich verzaubern von einer fantastischen Welt der sinnlichen Genüsse sowie faszinierender Spitzenartistik und internationaler Circus Kunst, welche mit mehreren preisgekrönten Darbietungen zu erleben ist. Wir begrüßen Sie dazu im neuen Grand Chapiteau des Dresdner Weihnachts-Circus und bitten Sie um die Manege Platz zu nehmen. Seien Sie live dabei, wenn charmante Seelöwen den Ton angeben, ein Trampolin die Hauptrolle spielt, verblüffende Hunde mit Ihrem Herrchen spielen und elegante Pferde durch die Manege galoppieren. So jagt ein Highlight das andere, aber auch die spannenden und atemberaubenden Momente kommen nicht zu kurz. Halten Sie den Atem an, wenn das preisgekrönte Duo Sky Angels hoch über der Manege schier Unglaubliches an den Strapaten präsentiert und die Messoudi Brothers mit Anmut, Eleganz und Kraft zu überzeugen wissen. Aber auch die Liebhaber der imponierenden Dickhäuter werden begeistert sein. Die mehrfach ausgezeichnete Performance von Erwin Frankello mit seinen beiden Elefantendamen Sandra & Citta wird Sie nicht nur begeistern, sondern auch zu einem unvergesslichen Erlebnis beitragen. Alle Nummern werden natürlich wieder live von der Big Band des Dresdner Weihnachts-Circus begleitet, welche mit ihren 15 Musikern eine Besonderheit in der Zirkusbranche darstellt. Natürlich behalten wir uns wieder die ein oder andere Überraschung für unser Publikum vor.

Genießen und schlemmen Sie bereits schon 2 Stunden vor Show-Beginn in unserem Erlebniszelt bei einem Glühwein, Bier, alkoholfreien Getränken sowie süßen und herzhaften Leckereien. Nehmen Sie Platz in unserem historischen Kaffee-Wagen aus den 30er Jahren und genehmigen Sie sich bei sächsischen Spezialitäten eine kleine Auszeit. Oder wandeln Sie über den weihnachtlichen Marktplatz der Vorzelte und bestaunen Sie die Sammlung historischer Fahrzeuge unseres Direktors oder schenken Sie Ihren Kindern ein Erlebnis beim Kinderschminken und weiterer Animation.

Der Dresdner Weihnachts-Circus ist seit diesem Jahr im Internet unter www.dwc.de noch einfacher zu erreichen. Natürlich bleiben alle Serviceleistungen und auch die bequeme Möglichkeit zum Online-Buchen von Tickets bleibt wie gewohnt erhalten. Einfach die gewünschte Kategorie, den Spieltag und die Menge auswählen sowie gleich online bezahlen und schon kann man die begehrten Tickets sofort ausdrucken oder sie sich nach Hause schicken lassen. Zusätzlich zur Online-Bestellung sind die Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für eine telefonische Bestellung steht unseren Besuchern wie gewohnt unsere Hotline unter 0180 / 330 2 330 zur Verfügung. Der Anruf kostet pro Minute 9 Cent aus dem deutschen Festnetz und maximal 42 Cent aus dem Mobilnetz.